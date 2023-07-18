Луганск, 18 июля, 2023, 09:16 — ИА Регнум. Активные бои идут на донецком направлении южнее Артёмовска. ВСУ теряют каждый день до батальона, сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко 18 июля в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он уточнил, что ожесточённые бои наблюдаются у Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки. Для российских подразделений ситуация на этом участке сложная, но контролируемая.

«ВФУ, невзирая на ежедневные регулярные потери в количестве до батальона, пытаются овладеть инициативой и продвинуться в направлении населенного пункта Артёмовск», — написал Марочко, ссылаясь на информацию из собственных источников.

Он добавил, что российские ВКС, артиллерия и другие дежурные огневые средства регулярно наносят удары по скоплению украинской живой силы и техники, отражая атаки.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Марочко рассказал о провале «мясного» штурма ВСУ под Красным Лиманом. Украинское командование, по информации эксперта, отправило подразделения в атаку без огневой поддержки. В районе Купянска противник оставляет позиции без приказа командования, это происходит из-за успешных действий российских войск и критических потерь.