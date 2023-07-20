Москва, 20 июля, 2023, 08:20 — ИА Регнум. Тринадцатилетний подросток признался в убийстве 11-летнего мальчика на юге Москвы. Об этом сообщила 20 июля пресс-служба Следственного комитета России в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В СКР отметили, что убийство мальчика, чьё тело нашли накануне в одном из парков, раскрыто. Следователи установили причастность к совершению преступления его знакомого 2010 года рождения.

«В ходе проведения следственных действий подросток дал признательные показания и детально описал все обстоятельства, произошедшие 19 июля 2023 года», — говорится в сообщении.

Указано также, что в квартире, где живёт подозреваемый, найдены застиранная одежда и другие следы преступления. Следствие по уголовному делу об убийстве ребёнка продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля тело 11-летнего мальчика с множественными колото-резаными ранениями нашли в коллекторе в одном из парков на юге столицы. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мальчик входил в парк вместе с другом. Позднее друг покинул парк один, но своим родственникам рассказал, что своего знакомого в тот день не видел.

Мать убитого мальчика ранее сообщила в полицию, что её сын 18 июля ушёл гулять и не вернулся.