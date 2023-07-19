Москва, 19 июля, 2023, 20:55 — ИА Регнум. Следственный комитет после обнаружения в парке на юге Москвы тела 11-летнего подростка с множественными ранениями возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство малолетнего), сообщили в СК 19 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По данным следствия, 19 июля 2023 года в коллекторе, расположенном в лесном массиве на территории одного из парков на юге Москвы, обнаружено тело 11-летнего подростка с множественными колото-резаными ранениями», — сообщили в управлении СК по Москве.

По данным Следственного комитета, 18 июля подросток ушел гулять вместе со своим сверстником и не вернулся. Его родственники обратились в полицию.

«В настоящее время совместно с оперативными сотрудниками проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также задержание лица, причастного к совершению преступления», — отметили в СК.

В частности, следователи допрашивают свидетелей, родственников, знакомых, изучают маршрут передвижения погибшего по записям камер видеонаблюдения, добавили представители Следственного комитета.

Ранее 19 июля в прокуратуре Волгоградской области сообщил, что в городе Суровикино 14-летний подросток скончался во время драки. По данным ведомства, вечером 18 июля между потерпевшим и 18-летним местным жителем произошла ссора, молодой человек ударил подростка в область грудной клетки, и мальчик скончался на месте происшествия.