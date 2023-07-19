Мелитополь, 19 июля, 2023, 22:02 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали новую наступательную операцию в Запорожской области, сообщил 19 июля глава регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он уточнил, что украинские войска начали новую наступательную операцию на рубеже Работино — Вербовое, отправив десятки единиц бронетехники, включая «Леопарды» и «Брэдли», а также множество солдат для попытки прорыва позиций России на стыке зон ответственности 291 и 70 полков.

По его словам, перед этим ВСУ провели ротацию на Ореховском направлении и перебросили туда новые силы из резерва, которые удалось быстро обнаружить с помощью беспилотников. Сейчас российские войска наносят по украинским подразделениям огневое поражение артиллерией и минометами, добавил Рогов.

«Начались тяжелые бои. Вечер и ночь обещают быть горячими», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 18 июля сообщил, что российские войска отразили за сутки 20 атак ВСУ на донецком, южнодонецком, запорожском и краснолиманском направлениях.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий информировал, что в ночь на 18 июля российские военные уничтожили группу ВСУ, выдвигавшуюся в сторону запорожского направления. По его словам, разведывательная группа противника выдвигалась в направлении населённых пунктов Степовое и Пятихатки.

17 июля Владимир Рогов заявлял, что в районе села Пятихатки на васильевском направлении запорожского фронта произошла ротация подразделений ВСУ, а также их усиление и укрепление. По его словам, эти действия говорят о том, что в ближайшее время может резко возобновиться интенсивность боевых действий на указанном направлении.