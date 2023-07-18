Москва, 18 июля, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Российские войска отразили за сутки 20 атак ВСУ на донецком, южнодонецком, запорожском и краснолиманском направлениях. Об этом 18 июля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Константин Михальчевский/РИА Новости Военнослужащие ВС РФ в зоне спецоперации

«На донецком направлении в результате слаженных и активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии в течение суток успешно отражены 12 атак противника в районах населённых пунктов Первомайское, Весёлое, Красногоровка, Марьинка и северо-западнее Клещеевки Донецкой Народной Республики», — сказал Конашенков.

Кроме того, на южнодонецком направлении отражены три атаки около Владимировки и Урожайного (ДНР), на запорожском — три атаки в районе Новоданиловки Запорожской области, на краснолиманском — две атаки около населённых пунктов Червоная Диброва и Макеевка (ЛНР).

Как передавало ИА Регнум, Конашенков сообщил, что за сутки в ходе проведения спецоперации на краснолиманском направлении уничтожено до 100 военнослужащих ВСУ. Кроме того, противник потерял восемь единиц техники. Были пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.