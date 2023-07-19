Москва, 19 июля, 2023, 18:42 — ИА Регнум. Министерство обороны России 19 июля опубликовало кадры нанесения ударов по объектам военной и энергетической инфраструктуры, а также складам боеприпасов в Одессе и по авиабазе Канатово в Кировоградской области.

Министерство обороны РФ

Ранее в ведомстве сообщили о нанесении в ночь на 19 июля группового удара высокоточным оружием морского и воздушного базирования по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов ВСУ в районе Одессы.

Удары по хранилищам топлива и военным объектам в районах Одессы и Николаева наносились Вооружёнными силами России и накануне, 18 июля.

Также 19 июля в ведомстве заявили о нанесении удара по авиабазе Канатово воздушных сил Украины в Кировоградской области. Цели ударов были достигнуты, назначенные объекты поражены.