Москва, 19 июля, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Более 10 тысяч украинских солдат потеряли конечности в ходе конфликта и ожидают протезирования, пишет 19 июля американское издание Newsweek, ссылаясь на источники в военных кругах.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как говорится в материале, украинское руководство скрывает статистику потерь, но источники издания сообщают, что количество раненых солдат, ожидающих протезирования ноги или ног, превышает 10 тысяч человек.

Американская благотворительная организация Kind Deeds спонсирует протезирование солдат ВСУ с октября 2022 года. Однако, как отметил глава украинского отделения организации Александр Рубцов, организация не справляется, список ожидания слишком велик.

Как передавало ИА Регнум, одной из причин высоких потерь ВСУ в живой силе стала тактика установки минных полей российскими войсками. Также в числе причин высоких потерь бронетехники ВСУ эксперты называют серьёзные просчёты командования и разведки.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что киевские власти пребывают в отчаянии, пытаясь скрывать потери ВСУ при контрнаступлении, которые составили не менее 26 тысяч убитыми и, вероятно, столько же ранеными. Он подчеркнул, что Киев пытается скрыть эту неудобную правду от остального мира.

До этого глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что украинские военные с момента начала контрнаступления 4 июня не достигли целей ни на одном из направлений. Министр уточнил, что ВСУ продолжают безуспешные попытки прорвать российскую оборону. Позднее он рассказал, что в ходе попыток наступательных действий украинскими военными было потеряно свыше 26 тысяч военнослужащих и 3 тысяч единиц различного вооружения.