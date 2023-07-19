Белгород, 19 июля, 2023, 17:41 — ИА Регнум. 14-летнюю девочку, которая потеряла обоих родителей и получила ранения при теракте на Крымском мосту, перевезут на лечение в Москву, заявил 19 июля министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Её состояние стабильное, без отрицательной динамики», — сказал министр в ходе прямого эфира в Telegram.

Ранее бабушка пострадавшей девочки Алла Кулик рассказала ИА Регнум, что 19 июля Ангелина увидится с родственниками впервые после трагедии. Состояние девочки стабилизировалось, она сможет два часа провести с семьёй.

В ночь на 17 июля спецслужбы Украины совершили террористическую атаку на Крымский мост с использованием двух надводных беспилотников. Два человека, приехавшие в Крым из Белгородской области, погибли, их 14-летняя дочь получила ранения. Возбуждено уголовное дело. Движение по мосту было приостановлено, специалисты исследуют характер и масштаб повреждений.

Организованный Киевом теракт на Крымском мосту был жестоким, а с военной точки зрения — бессмысленным, мост не используется для доставки военных грузов, заявил 17 июля президент России Владимир Путин. Москва ответит на этот теракт, добавил глава государства. 18 июля в Минобороны сообщили об «ударе возмездия» по пунктам в Одессе, где готовились теракты против России. Удары по портовой и военной инфраструктуре в районе Одессы были нанесены и в ночь на 19 июля.