Москва, 19 июля, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Бабушка выжившей в теракте на Крымском мосту 14-летней девочки Алла Кулик рассказала ИА Регнум, что в 14:00 Ангелина впервые увидится с родственниками после трагедии. По словам Аллы Борисовны, состояние девочки стабилизировалось, и она целых два часа проведёт с семьёй.

Следственный комитет РФ/ТАСС

«в 14:00 Ангелина впервые после аварии увидит своих родственников. С 14:00 до 16:00 ее тётя Алена и дядя Сережа будут общаться с ней. Состояние Ангелины стабилизировалось. Я очень надеюсь, что мне дадут с ней поговорить по сотовой связи», — рассказала ИА Регнум Алла Кулик.

17 июля заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова сообщила, что пострадавшую в результате теракта на Крымском мосту 14-летнюю Ангелину вертолётом доставили в реанимацию детской краевой больницы в Краснодаре. На тот момент девочка находилась в сознании, но её состояние врачи оценивали, как средней степени тяжести.

Ранее ИА Регнум писало, что бабушка Ангелины Алла Кулик сообщила журналистам о том, что девочка останется в семье своей тёти Алёны Шестаковой, после того как окончательно выздоровеет.

Украина в ночь на 17 июля осуществила террористическую атаку на Крымском мосту. По данным следствия, были задействованы надводные беспилотники. В результате взрыва повреждён один пролёт автомобильной части. Семья Кулик как раз в это время проезжала по мосту. Наталья и Алексей — родители Ангелины — погибли на месте, школьницу с черепно-мозговой травмой и другими ранениями госпитализировали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Москва прекрасно знает о том, что киевский режим коварен и именно он стоит за терактом. СК РФ возбудил уголовное дело по факту террористической атаки.