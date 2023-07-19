Москва, 19 июля, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Внутренний туризм в России получил взрывной рост. Об этом сообщил президент Владимир Путин 19 июля на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», сославшись на доклад премьер-министра Михаила Мишустина.

Иван Шилов, ИА REGNUM

«Я сегодня только с председателем правительства разговаривал, и он сказал о том, что у нас внутренний туризм просто имеет характер такого взрывного роста», — сказал глава государства.

По его словам, такая ситуация сложилась не только усилиями государства, но и усилиями таких активистов, как экскурсовод из Свердловской области, победитель конкурса «Мастера гостеприимства» Александр Савичев.

Путин подчеркнул, что очень важно воспитывать в человеке любовь к Родине. Активисты превращают внутренний туризм в интересное, полезное и отчасти завораживающее занятие, содержательное с точки зрения такого воспитания.

Как сообщало ИА Регнум, российский лидер, комментируя рассказ участника заседания Ильи Штокмана о работе за границей, вспомнил, как в студенческие годы подрабатывал грузчиком на железнодорожной станции. Он признался, что грузить мешки ему не очень понравилось.