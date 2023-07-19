Москва, 19 июля, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вспомнил, как в студенческие годы подрабатывал грузчиком на железной дороге. Об этом он рассказал 19 июля на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

Павел Бедняков/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

Участник заседания, победитель конкурса управленцев «Лидеры России» Илья Штокман рассказал, что в 1998 году после университета покинул страну из-за кризиса. За границей он стал работать грузчиком в пекарне, а впоследствии поднялся до руководителя проектов крупной IT-компании.

«Пекарня — это неплохо… Я, когда был студентом, подрабатывал, какие-то мешки грузили на железнодорожной станции, мне это занятие не очень понравилось», — сказал Путин.

Штокман принял решение пойти добровольцем на фронт. Как сообщало ИА Регнум, Путин пожелал успехов ему и его сослуживцам. Он отметил, что участие в СВО — тяжелейшая работа, которую приходится выполнять днём и ночью, в условиях угрозы жизни и здоровью.