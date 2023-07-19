Москва, 19 июля, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Госдума на заседании 19 июля приняла во втором чтении законопроект о налоге на сверхприбыль для крупных компаний.

Сергей Карпухин/ТАСС

Как сообщалось ранее, законопроект внесло в парламент правительство РФ. Компании, средняя доналоговая прибыль которых в 2021–2022 годах превысила 1 млрд рублей, должны будут внести в бюджет однократный платёж. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над показателем 2018–2019 годов. Предполагается, что дополнительные доходы бюджета составят 300 млрд рублей.

Ко второму чтению законопроекта депутаты расширили перечень организаций, которые освобождаются от уплаты данного налога. В него внесены компании-застройщики, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета, финансовые организации, в отношении которых принимаются меры по предупреждению банкротства, и компании, не имевшие в 2018–2019 годах доходов от реализации.

Ранее от уплаты данного налога были также освобождены компании, созданные после 2020 года, малые и средние предприятия, компании-плательщики единого сельхозналога, а также нефтегазовые и угольные компании, в отношении которых дополнительные налоговые изъятия предусмотрены иными механизмами.

Как сообщалось ранее, заместитель министра финансов России Алексей Сазанов заявил, что в случае существенного дефицита бюджета в России может быть восстановлен постоянный налог на сверхприбыль. В Кремле таких решений не принималось, отметил в свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.