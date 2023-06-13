Москва, 13 июня, 2023, 21:01 — ИА Регнум. Российское правительство внесло в Государственную думу на рассмотрение проект закона о дополнительном налоге на сверхприбыль. Документ 13 июня разметили на сайте законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

«Проект федерального закона «О налоге на сверхприбыль» разработан в целях формирования дополнительных доходов федерального бюджета», — написали авторы документа в пояснительной записке.

Законопроект предусматривает налоговую ставку в размере 10% для предприятий, у которых среднее арифметическое значение прибыли за 2021 и за 2022 годы превысило 1 миллиард рублей. Базой для налогообложения предлагают считать прирост среднего показателя прибыли за два предыдущих года в сравнении со среднегодовой прибылью, посчитанной по итогам 2018 и 2019 годов.

В документе говорится, что налог на сверхприбыль будет однократным. Его планируется зачислять только в федеральный бюджет. В случае досрочной уплаты размер сборов составит 5%.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2023 года финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что в ведомстве прорабатывают механизм для того, чтобы крупный бизнес сделал единоразовый взнос в государственный бюджет. Тогда его размер предлагали посчитать на основании прироста прибыли по итогам 2022 и 2021 годов к 2020 и 2019 годам.

Силуанов сообщил, что ожидаемая сумма сбора от такого взноса — 300 млрд рублей. Тогда он заявил, что это будет добровольное пожертвование бизнеса, а для нефтегазовой и угольной отраслей сделают исключение.