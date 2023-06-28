Москва, 28 июня, 2023, 13:46 — ИА Регнум. В Кремле не принимали решения о возврате налога на сверхприбыль. Об этом 28 июня сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

РИА Новости/Владимир Трефилов

«Никаких решений не принималось. Я бы рекомендовал обратиться в правительство или к экспертам», — сказал Песков.

Ранее замминистра финансов России Алексей Сазанов допустил, что в стране могут вернуть налог на сверхприбыль. По мнению чиновника, это может произойти в случае существенного дефицита бюджета.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня 2023 года правительство внесло на рассмотрение в Госдуму проект закона о разовом дополнительном налоге на сверхприбыль. Документ предусматривает налоговую ставку в размере 10% для предприятий, прибыль которых за 2021 и за 2022 годы на 1 млрд рублей превысила аналогичный показатель 2018 и 2019 годов.

Законопроект находится на рассмотрении. Срок представления отзывов и замечаний по нему истекает сегодня, 28 июня 2023 года.