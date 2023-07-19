Донецк, 19 июля, 2023, 10:36 — ИА Регнум. Самые активные боевые действия в Донецкой Народной Республике идут на краснолиманском направлении, сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Что касается самых активных действий сейчас, это всё же краснолиманское направление, где удается уничтожить большое количество за последние дни противника, большое количество техники противника», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, сейчас идёт улучшение российских позиций. Он добавил, что на авдеевском направлении российские военные также несколько улучшили свои позиции, эта работа продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские войска усилили удары по противнику на краснолиманском направлении в минувшие сутки.

Значительно возросли групповые удары по позициям ВСУ в районах Белогоровки, Серебрянки и Торского. По противнику бьёт и авиация, и артиллерия.