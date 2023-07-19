Москва, 19 июля, 2023, 13:31 — ИА Регнум. Санкции США в отношении Киргизии, которые, по мнению The Washington Post, могут быть введены уже на этой неделе, могут быть обусловлены не только недовольством Вашингтона из-за продолжающихся тесных торгово-экономических связей Бишкека с Москвой, но и желанием США возобновить работу своей военной базы в Киргизии, которая была закрыта несколько лет назад. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказала доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, политолог Евгения Войко.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее газета The Washington Post, ссылаясь на источники в американском правительстве, сообщила, что США уже на этой неделе могут ввести санкции против Киргизии из-за поставок в Россию ряда товаров, экспорт которых ограничен санкциями. В статье говорится, что Россия в связи с этим стала чаще обращаться за помощью к бывшим советским странам Центральной Азии, которые активно торгуют с Европой и Китаем. Поэтому администрация американского президента Джо Байдена решила подготовить экономические ограничительные меры. Авторы статьи отмечают, что подготовке этих мер предшествовали «месяцы бесплодных визитов» американских и европейских дипломатов в Бишкек.

Политолог Войко отметила, что санкции США в отношении Киргизии обусловлены продолжающимся, но безуспешным давлением Вашингтона на Бишкек, которому невыгодно и неинтересно нарушать взаимоотношения с Москвой.

«Угрозы звучали неоднократно. В прошлом году в США даже выходил соответствующий документ, в котором обозначалась одна из основных целей в Центральной Азии — разрыв отношений с Россией. Они предупреждали и давили на Бишкек. Но несмотря на эти методы экономика Киргизии остаётся тесно связанной с российской. Бишкеку выгодны отношения с Москвой ещё и в миграционном контексте, поэтому здесь у Вашингтона не наблюдается успехов», — рассказала Войко.

Политолог напомнила, что ближневосточным странам — соседям России, которые перестанут поддерживать Москву, Вашингтон обещал огромные инвестиции. Так, некоторое воздействие получилось оказать на Казахстан, но Киргизия по-прежнему видит больше выгод от сотрудничества с Россией, нежели с США. При этом, по мнению Войко, торговля с Москвой в обход санкций — не единственная причина новых плановых ограничений Штатов.

«США также хотят возобновить работу своей военной базы в Киргизии, которая была закрыта несколько лет назад по ряду причин. Вашингтону было бы удобно и интересно это», — отметила политолог.

Эксперт допустила, что ограничительные меры могут несколько изменить публичную риторику Киргизии в отношении России, но на практике торговые отношения будут сохраняться и развиваться, что обусловлено и исторической связью государств. Войко напомнила, что глава Киргизии даже заявлял, что он понимает, почему Россия начала СВО.

В свою очередь профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалёв отметил, что объявление санкционной войны странам-партнёрам России может быть чревато для самих США и Европы.

«Наверное, Штаты пытались просчитать и продумать, как наказать страны, которые продолжают в обход ограничений способствовать экономике России. Но США и Европа сами могут понести значительный ущерб от новых санкций. Ведь, как известно и как показала практика, прошлые не привели к ожидаемому Вашингтоном эффекту. Но эти санкции в отношении Киргизии — попытка разрушить связи не только с Россией, там ещё и Китай», — отметил Ковалёв.

По словам эксперта, Киргизия важна как транспортный коридор между востоком и западом. А санкции, накладываемые на Киргизию, по итогу могут иметь большое влияние в том числе на Китай. Таким образом, по мнению Ковалёва, США могут «одним выстрелом» ограничений в отношении Киргизии ударить сразу по экономикам России и Китая.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июня глава Евросовета Шарль Мишель заявил на полях саммита центральноазиатских стран и ЕС в Чолпон-Ате в Киргизии, что Евросоюз не будет вводить ограничений в отношении стран Центральной Азии за помощь России в обходе санкций, но постарается найти другие способы убеждения.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что санкции против России усугубили ситуацию на мировых рынках продовольствия и энергетики. Он подчеркнул, что ряд стран и объединений хотят сохранить своё доминирование в мире, игнорируя суверенитет и интересы других государств.