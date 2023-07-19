Москва, 19 июля, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Сообщения о якобы переговорах Москвы и Вашингтона по украинскому конфликту — фейковые, их продолжат распространять с целью раскачивания России изнутри. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 19 июля в эфире Первого канала.

Petrov Sergey/Global Look Press Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

По её словам, глава МИД Сергей Лавров не вёл никаких переговоров «по вторым трекам, третьим трекам» или, как это представили американские СМИ, договорённостям с киевским режимом. Подобные утверждения были сделаны специально, это фейк, вброс.

«И помимо всего прочего, это будет делаться и дальше, эта тема будет постоянно находиться на плаву, именно для того, чтобы и раскачать в том числе нас изнутри», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Захарова назвала фейками сообщения о якобы состоявшихся в апреле секретных переговорах по Украине между Лавровым и бывшими чиновниками США. По её словам, эту дезинформацию запустили в западные медиа.