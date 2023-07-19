Захарова назвала цель вбросов о переговорах России и США по Украине
Захарова: США придумывают фейки о «переговорах» по Украине, чтобы посеять смуту
Москва, 19 июля, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Сообщения о якобы переговорах Москвы и Вашингтона по украинскому конфликту — фейковые, их продолжат распространять с целью раскачивания России изнутри. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 19 июля в эфире Первого канала.
По её словам, глава МИД Сергей Лавров не вёл никаких переговоров «по вторым трекам, третьим трекам» или, как это представили американские СМИ, договорённостям с киевским режимом. Подобные утверждения были сделаны специально, это фейк, вброс.
«И помимо всего прочего, это будет делаться и дальше, эта тема будет постоянно находиться на плаву, именно для того, чтобы и раскачать в том числе нас изнутри», — сказала Захарова.
Как сообщало ИА Регнум, ранее Захарова назвала фейками сообщения о якобы состоявшихся в апреле секретных переговорах по Украине между Лавровым и бывшими чиновниками США. По её словам, эту дезинформацию запустили в западные медиа.