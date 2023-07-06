Москва, 6 июля, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дезинформацией и фейками сообщения о том, что бывшие чиновники Соединённых Штатов якобы провели в апреле секретные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Сергей Бобылев/ТАСС Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Она напомнила, что ранее телеканал NBC со ссылкой на неназванные источники сообщил, что экс-чиновники США якобы провели в апреле секретные переговоры с Лавровым, чтобы заложить основу для переговоров о завершении конфликта на Украине.

«Фейк! Эта деза запущена в западные медиа», — написала он в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 30 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в конфликте на Украине Россия ведёт боевые действия не за территории, а за русских людей, а также за свою историю, религию и за русский язык. Как отметил глава МИД, отвечая на вопрос о том, может ли быть в этом конфликте «мир в обмен на территории», такой подход по принципу «я — тебе, ты — мне» подходит скорее для базара.

«Мы же [боремся] не за территории, а за людей, за нашу историю, религию, русский язык, который является официальным языком всей системы ООН и который сейчас просто сокрушают, и не только на Украине, но и в других странах Европы, в Прибалтике», — сказал он.

Лавров подчеркнул, что по этому поводу все молчат и никак не отвечают на вопрос об этой ситуации, и уточнил, что невозможно представить себе ситуацию, когда в каких-либо государствах будут запрещать какие-то другие языки.