Посёлок городского типа Кировское, Крым, 19 июля, 2023, 07:36 — ИА Регнум. С прилегающей к полигону территории в Кировском районе Крыма планируется временная эвакуация жителей четырёх населённых пунктов, сообщил 19 июля глава республики Сергей Аксёнов.

Dave Hogg Пожар

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По его словам, эвакуировать планируют более 2 тыс. человек.

«Развернут оперативный штаб, на месте работают все профильные службы», — написал Аксёнов в своём Telegram-канале.

Оперативный штаб возглавил он сам.

Глава Крыма обратился к жителям с просьбой доверять только проверенной информации.

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил в своём Telegram-канале, что движение автобусов межрегионального сообщения перенаправлено временно по автомобильной дороге Белогорск — Феодосия.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июля в Крыму перекрыли движение по федеральной трассе «Таврида» из-за пожара на полигоне. Дорогу перекрыли с 118-го по 130-й км. Автомобили направляют через Старый Крым и Первомайское.

В ночь на 18 июля ВСУ попытались атаковать Крым с применением сразу 28 беспилотников. Попытка теракта киевского режима была пресечена.