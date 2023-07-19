В Крыму из-за пожара с прилегающей к полигону зоны эвакуируют население
Аксёнов: в Крыму из-за пожара с прилегающей к полигону зоны эвакуируют 2 тыс. человек
Посёлок городского типа Кировское, Крым, 19 июля, 2023, 07:36 — ИА Регнум. С прилегающей к полигону территории в Кировском районе Крыма планируется временная эвакуация жителей четырёх населённых пунктов, сообщил 19 июля глава республики Сергей Аксёнов.
По его словам, эвакуировать планируют более 2 тыс. человек.
«Развернут оперативный штаб, на месте работают все профильные службы», — написал Аксёнов в своём Telegram-канале.
Оперативный штаб возглавил он сам.
Глава Крыма обратился к жителям с просьбой доверять только проверенной информации.
Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил в своём Telegram-канале, что движение автобусов межрегионального сообщения перенаправлено временно по автомобильной дороге Белогорск — Феодосия.
Как сообщало ИА Регнум, 19 июля в Крыму перекрыли движение по федеральной трассе «Таврида» из-за пожара на полигоне. Дорогу перекрыли с 118-го по 130-й км. Автомобили направляют через Старый Крым и Первомайское.
В ночь на 18 июля ВСУ попытались атаковать Крым с применением сразу 28 беспилотников. Попытка теракта киевского режима была пресечена.