Москва, 18 июля, 2023, 07:50 — ИА Регнум. В ночь на 18 июля ВСУ попытались атаковать Крым с применением сразу 28 беспилотников. Попытка теракта киевского режима была пресечена. Об этом сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

В ведомстве уточнили, что 17 украинских дронов были уничтожены средствами ПВО. Не долетели до цели, так как были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, ещё 11 беспилотников.

В Минобороны заверили, что пострадавших и разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 17 июля спецслужбы Украины совершили террористическую атаку на Крымский мост с использованием двух надводных беспилотников. Два человека погибли, 14-летняя девочка получила ранения.

Президент России Владимир Путин заявил, что все обстоятельства теракта будут установлены и что РФ ответит на этот теракт. В Минобороны уже готовят предложения.

Киевские боевики используют тактику роя для беспилотников, атакующих российские позиции на запорожском направлении. Об этом рассказал журналистам командир подразделения ВС РФ.