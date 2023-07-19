Симферополь, 19 июля, 2023, 07:04 — ИА Регнум. В Крыму 19 июля перекрыли движение по федеральной трассе «Таврида». Об этом в своём Telegram-канале написал глава региона Сергей Аксёнов.

Mintrans.gov.ru Трасса «Таврида»

Автодорогу перекрыли из-за пожара на полигоне в Кировском районе.

Известно, что трассу перекрыли с 118-го по 130-й км. Автомобили направляют через Старый Крым и Первомайское.

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Как сообщало ИА Регнум, 18 июля на востоке Крыма силами ПВО сбиты 9 БПЛА, ещё 19 — подавлены средствами РЭБ.

В ночь с 16 на 17 июля Украина совершила террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. В результате атаки погибли два человека — семейная пара из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь была госпитализирована, её жизни ничто не угрожает.

Президент России Владимир Путин назвал теракт на Крымском мосту жестоким и бессмысленным в военном отношении.