ДНР, 19 июля, 2023, 07:21 — ИА Регнум. Российские бойцы 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады за два дня уничтожили беспилотными барражирующими боеприпасами «Ланцет» семь объектов ВСУ на артёмовском направлении.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон-камикадзе Ланцет

В первой части видеокадров, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, заметен замаскированный командный пункт, который обнаружил оператор-корректировщик расчёта БПЛА. После доразведки по нему нанесли удар дроном-камикадзе, сообщил боец подразделения разведки ВДВ с позывным Небо.

Затем были обнаружены и уничтожены две украинские гаубицы.

Ранее ИА Регнум передавало, что главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров заявил, что новое поколение барражирующих боеприпасов «Ланцет» будет практически неуязвимым для средств противодействия. Дроны научат автономно выбирать наиболее важные цели. «Ланцет» сможет искать исключительно заданный объект, игнорируя остальные присутствующие на поле боя.

Группа спецназначения группировки «Запад» обнаружила и с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожила самоходную пушку «Гиацинт-С» противника на купянском направлении.