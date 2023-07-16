Москва, 16 июля, 2023, 21:20 — ИА Регнум. Новое поколение барражирующих боеприпасов «Ланцет» будет практически неуязвимым для средств противодействия, заявил 16 июля главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет»

«Основное — это простота применения. Простота применения и полная практически независимость от каких-то средств противодействия. Практически невозможно будет с ним сражаться», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Захаров отметил, что новое поколение дрона также научится автономно выбирать наиболее важные цели. Он уточнил, что специалисты провели серию боевых экспериментов. По словам Захарова, «Ланцет» сможет искать исключительно заданную цель, игнорируя остальные присутствующие на поле боя. Подавить «Ланцет» средствами радиоэлектронной борьбы, по словам главного конструктора, невозможно, так как его вычислительный контур находится на борту.

Ранее в США поразились смертоносным арсеналом российских дронов. Обозреватель Майя Карлин в своей статье назвала российские дроны одним из наиболее современных видов оружия, применяемого для уничтожения военной инфраструктуры Украины и военных украинской армии. Обозреватель отметила также технологию, с помощью которой операторы беспилотников видят происходящее на поле боя от первого лица.

Как передавало ИА Регнум, 10 июля командир одного из российских подразделений сообщил, что бойцы спецназа Черноморского флота ВМФ России группировки «Днепр» уничтожили дроном-камикадзе «Ланцет» прикрывавшее украинское штурмовые подразделения артиллерийское орудие на херсонском направлении. Позицию артиллерии ВСУ удалось выявить с помощью воздушной разведки. Военный уточнил, что средства объективного контроля подтвердили попадание по цели и детонацию боекомплекта.