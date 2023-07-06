Москва, 6 июля, 2023, 05:48 — ИА Регнум. Группа спецназначения группировки «Запад» обнаружила и с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожила самоходную пушку «Гиацинт-С» противника на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3817816" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Спецназ уничтожил самоходку ВСУ боеприпасом «Ланцет»

Кроме того, экипажи вертолётов Ми-28, К-52 и штурмовики Су-25 атаковали ударами живую силу и технику 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений теробороны ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, территорию города Валуйки Белгородской области разминируют сапёры Западного военного округа. Десятки домов и автомобилей мирных граждан повреждены в результате обстрелов украинской артиллерией.

Бойцы ВС России успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, сообщил 6 июля начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.