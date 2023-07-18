Киев, 18 июля, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Быстрых результатов контрнаступления ВСУ практически невозможно достичь, заявил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в интервью BBC.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы хотели бы добиться очень быстрых результатов. Но в реальности это практически невозможно», — сказал он.

Сырский отметил, что на восточном и южном направлениях территория «усеяна минными полями», много оборонительных заграждений и опорных пунктов российских сил.

«Поэтому наше продвижение действительно идёт не так быстро, как хотелось бы», — добавил он.

Ранее газета New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщила, что в течение первых двух недель контрнаступления украинские военные потеряли до 20% поставленных Западом вооружений.

Одной из причин высоких потерь ВСУ в живой силе стала тактика постановки минных полей российскими войсками. Журналисты стали свидетелями эвакуации десятков солдат, которые подорвались на противопехотных минах и получили тяжёлые ранения.