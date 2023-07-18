Москва, 18 июля, 2023, 16:58 — ИА Регнум. В ряде районов Москвы менее чем за час выпало более четверти месячной нормы осадков, сообщается 18 июля в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Павел Бедняков/РИА Новости Ливень в Москве 18.07.2023

«В период с 14:00 до 15:00 на город обрушились сверхинтенсивные осадки. В отдельных районах менее чем за час выпало свыше четверти месячной нормы осадков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество осадков зафиксировано в ЦАО (23 мм), СВАО (22 мм), САО (21 мм).

В комплексе городского хозяйства Москвы уточнили, что на улицах дежурят бригады «Мосводостока», которые оперативно открывают водоприемные решетки. При необходимости применяется откачивающая техника, заключили там.

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Как ранее сообщало ИА Регнум, 18 июля на Москву обрушились гроза с ливнем. В результате подтопления наблюдаются сразу в нескольких районах столицы. По данным сервиса «Яндекс. Погода», дождь накрыл центральную, западную, южную и восточную части Москвы.

На видео, опубликованных в сети, видно, что видимость на московских дорогах из-за плотного дождя сильно снизилась. Также жители Москвы сообщают о подтоплении станции метро «Парк культуры». Пассажиры отмечают залитый вестибюль станции, который приходится проходить по лодыжки в воде.