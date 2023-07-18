Москва, 18 июля, 2023, 19:14 — ИА Регнум. Авария с двумя автобусами произошла на МКАД, 13 человек пострадали, в том числе беременная женщина. Об этом 18 июля сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

ДТП произошло на 90-м километре внешней стороны московской кольцевой автодороги. В настоящее время медики осматривают пострадавших. Людей госпитализируют в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского и Боткинскую больницу. Среди госпитализированных одна беременная женщина.

Как сообщало ИА Регнум, 31 мая электромобиль Tesla столкнулся с грузовым Renault на 24-м километре МКАД. Авария произошла на внешней стороне кольца. Обошлось без пострадавших.

23 мая на 81-м километре МКАД произошла авария с участием большегруза и двух легковых автомобилей. Фура перевернулась. Из шести полос автотрассы четыре оказались перекрыты.