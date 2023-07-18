Москва, 18 июля, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Госдума России 18 июля приняла в третьем чтении закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов на пять лет. Сообщение об этом опубликовано на сайте нижней палаты парламента.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Так, согласно закону, предельный возраст для военнообязанных первого разряда повышается с 35 до 40 лет, второго — с 45 до 50 лет, третьего — с 50 до 55 лет. Предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для граждан с воинскими званиями старших офицеров повышен с 60 до 65 лет, младших офицеров — с 55 до 60 лет. Для высших офицеров предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве сохраняется на уровне 70 лет.

Кроме того, закон позволяет гражданам, находящимся на срочной службе или в запасе, заключить контракт на участие в операциях ВС России за пределами страны.

Ранее сообщалось, что законопроект также предусматривает право для иностранцев заключить контракт на пребывание в резерве без доступа к гостайне. Авторы инициативы отмечали, что в резерв смогут поступить проживающие в Крыму, Севастополе и других российских субъектах граждане с гражданством Украины, которое не прекращено по не зависящим от них причинам.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев («Единая Россия») пояснил в беседе с ИА Регнум, что повышение предельного возраста пребывания в запасе — нормальная и естественная ситуация для трансформирующейся системы вооружённых сил.

По его словам, армия должна измениться плавно и постепенно, при этом самый главный и необходимый шаг — повышение призывного возраста. Это потребует и дополнительных изменений, связанных с возрастными порогами.