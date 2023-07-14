Москва, 14 июля, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Госдума поддержала 14 июля поправку о праве иностранцев заключить контракт на пребывание в резерве без доступа к гостайне.

Известия/Дмитрий Коротаев

Кабинет министров поддержал поправку о праве военных запаса с высшими офицерскими званиями впервые заключить контракт на пребывание в резерве и о праве иностранцев заключать контракт на пребывание в резерве без доступа к гостайне. Как отмечали авторы поправок, это позволит поступить в резерв гражданам, проживающим в Крыму, Севастополе и других российских субъектах, имеющим гражданство Украины, которое не прекращено по независящим от них причинам.

Кроме того, документ предлагает дополнить закон новой статьей, устанавливающей случаи приостановления пребывания гражданина в резерве.

Как сообщало ИА Регнум, Госдума 14 июля одобрила поправку о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе для категории граждан, имеющих воинские звания. Так, в законе «О воинской обязанности и военной службе» предлагается установить новые предельные возрасты пребывания в запасе граждан, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, к третьему разряду — с 50 до 55 лет.