Москва, 14 июля, 2023, 19:01 — ИА Регнум. Повышение в России предельного возраста пребывания в запасе — это нормальная и естественная ситуация, так как система вооружённых сил должна качественно трансформироваться. Об этом корреспонденту ИА Регнум 14 июля заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев, комментируя принятие парламентом соответствующего законопроекта.

Известия/Сергей Лантюхов

«Это нормальная и естественная ситуация, — сказал депутат. — Мы проводим качественную трансформацию ВС. Она касается и вопросов, связанных с мобилизацией, и работы военкоматов, и прочего. И самый главный и необходимый шаг — это поднять возраст, с которого надо служить. А так как это решение будет вступать в силу пошагово, значит, нужны и дополнительные изменения, которые двигают возрастные пороги».

В частности, это касается и увеличения предельного возраста пребывания в запасе.

По его словам, было бы уместно вывести армию на полностью контрактный уровень без срочной службы, но здесь возникает проблема — не отслужившим потом тяжело попасть на государственную службу.

«Поэтому какой-то элемент срочной службы тоже должен сохраниться», — сказал Хамзаев.

Парламентарий подчеркнул, что не следует паниковать и нервничать из-за того, что в России повышают предельный возраст пребывания в запасе.

«Система вооружённых сил должна качественно трансформироваться. Плавно и постепенно», — сказал он.

Ещё депутат призвал не забывать, что продолжительность жизни растёт, а служба в армии носит почётный и экономически выгодный характер.

«Стало быть, есть категория людей, которая хочет сохранить службу такого рода в формате работы. А по закону это практически невозможно сделать. Хотя физическое состояние человека позволяет ему быть полезным», — подытожил Хамзаев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Госдума одобрила поправку о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе. Новый предельный возраст пребывания в запасе солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов, относящихся к первому разряду, растёт с 35 до 40 лет, для второго разряда — с 45 до 50 лет, для третьего разряда — с 50 до 55 лет.

Кроме того, повышается предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве. Для старших офицеров он составит 65 лет, для младших офицеров — 60 лет, а для имеющих иные звания — 55 лет.

Также ранее в Госдуму внесли внесен законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. Если документ примут, то призывной возраст в 2024 году в России составит от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, в 2026 году — от 21 года до 30 лет.