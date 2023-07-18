Краснодар, 18 июля, 2023, 17:25 — ИА Регнум. В Краснодарском крае отравилась группа несовершеннолетних, отдыхавших на базе отдыха «Парус», говорится в Telegram-канале региональной прокуратуры.

Александр Щербак/ТАСС

По данным надзорного ведомства, 21 подросток в сопровождении тренера отдыхали на базе отдыха в Туапсинском районе.

После купания в Чёрном море, несмотря на запрет в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, состояние 12 детей и тренера ухудшилось. У подростков появилась тошнота и поднялась температура.

Пострадавшие были госпитализированы в медучреждение, сейчас угрозы их жизни и здоровью нет. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются, сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы на анализы.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля не менее 36 воспитанников детских садов отравились, предположительно, йогуртом в детских садах Орска. Девять детей госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с предварительным диагнозом «острая пищевая токсикоинфекция».

После этого из оборота решили изъять всю молочную продукцию предприятия — производителя этого йогурта и приостановить его деятельность на время проверки.