Москва, 18 июля, 2023, 16:03 — ИА Регнум. МВД провело выемку документов в АО «Академия просвещения» по делу об особо крупном мошенничестве, сообщили 18 июля в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM

Собеседник ТАСС уточнил, что следователи провели выемку отчётной документации по государственному контракту, заключённому между Федеральным институтом оценки качества образования (ФИОКО, подведомственен Рособрнадзору) и AO «Академия просвещения».

«Причиной следственных действий стало расследование уголовного дела об особо крупном мошенничестве», — информировали в МВД.

АО «Академия просвещения», входящая в структуру АО «Просвещение», организует и проводит курсы повышения квалификации, образовательные стажировки для специалистов в области образования и управленцев, а также образовательные туры как в России, так и за рубежом.

Как передавало ИА Регнум, 3 июля стало известно, что проректор РАНХиГС Максим Назаров стал фигурантом уголовного дела о фиктивном трудоустройстве сотрудников Минобрнауки в академию. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до десяти лет заключения.

Назаров стал врио ректора РАНХиГС в 2022 году, сменив на этом посту Владимира Мау, которого задержали по делу о мошенничестве и предъявили обвинения по двум эпизодам. Тогда же стало известно о том, что суд арестовал проректора РАНХиГС Ивана Федотова. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

Кроме того, 28 апреля 2023 года ФСБ возбудила уголовное дело против проректора по науке РАНХиГС Сергея Синельникова-Мурылёва. В ведомстве рассказали, что обвиняемый совершил растрату бюджетных средств, выделенных на проведение научно-исследовательских работ сотрудниками РАНХиГС по заказам органов государственной власти РФ.