Одесса, Украина, 18 июля, 2023, 03:00 — ИА Регнум. В Одессе в ночь на 18 июля сработала система ПВО, прогремела серия взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Известно, что за ночь в городе на юге Украины взрывы прогремели трижды. Официальных комментариев от местных властей нет, подробности инцидента также не приводятся.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 18 июля взрывы также были слышны в Николаеве. В областях Украины сработали сирены воздушной тревоги.

В результате теракта 17 июля на Крымском мосту погибли мужчина и женщина, их 14-летняя дочь госпитализирована. Семья ехала на отдых в Крым из Белгородской области. В Следственном комитете РФ заявили, что по факту теракта возбуждено уголовное дело.

Президент России Владимир Путин заявил, что все обстоятельства теракта будут установлены и что Россия ответит на этот теракт. В Минобороны уже готовят предложения.