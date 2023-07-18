Москва, 18 июля, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Мещанский суд Москвы 18 июля оштрафовал на четыре миллиона рублей телеканал ТВ-3 за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений, сообщает ТАСС из зала суда.

Иван Шилов ИА REGNUM

Телеканал ТВ-3 признан виновным в нарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол).

По части 2 статьи 6.21.2 юридическому лицу грозит штраф до 4 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Как передавало ИА Регнум, это не первый за последнее время административный протокол в отношении российских компаний за демонстрацию ЛГБТ-отношений.

Так, 13 июля Останкинский суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей онлайн-кинотеатр Ivi из-за неверной возрастной маркировки фильма «Идеальный незнакомец» с демонстрацией ЛГБТ-отношений.

4 июля Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» за показ фильмов с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений.

До этого суд оштрафовал онлайн-кинотеатр Premier на сумму 4 млн рублей по статье о демонстрации фильмов с ЛГБТ без маркировки «18+». Мещанский суд Москвы установил, что, несмотря на ограничение «16+», доступ к таким фильмам получили все подписчики сервиса.