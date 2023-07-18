Москва, 18 июля, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающихся гроз, града и ливней, сообщил 18 июля заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Москве 18 и 19 июля ожидается дождь, местами сильный и с градом, гроза, сильные порывы ветра, рассказал Бирюков. Жителей столицы информируют через СМИ и информационные табло, отдыхающих в парках предупреждают о надвигающихся осадках.

«Специалисты комплекса городского хозяйства заранее проверяют системы водоотведения, организованы работы по очистке водоприемных решёток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев. В местах возможного скопления воды будут размещены аварийные бригады «Мосводостока» и других инженерных компаний», — цитирует заместителя мэра официальный Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Всего на круглосуточном дежурстве находятся около 1500 аварийных бригад. Принимаются меры по защите жилых и строящихся домов, объектов транспорта и торговли. Жителей Москвы просят не выходить на улицу без необходимости, а в случае выхода не прятаться под деревьями и не парковать под ними автомобили.

Ранее в июле 2023 года синоптики сообщили о целом ряде экстремальных природных явлений в разных регионах страны. Так, в Екатеринбурге 11 июля воздух прогрелся до рекордной отметки +40. Днём ранее, 10 июля, в Мурманской области выпал снег. В Сочи в те же дни прошли сильные ливни и грозы, синоптики предупреждали об угрозе формирования смерчей.