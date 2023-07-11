Екатеринбург, 11 июля, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Синоптики 11 июля зафиксировали новый температурный рекорд в Екатеринбурге. Температура воздуха впервые поднялась до отметки +40 градусов, сообщили в «Уралгидромете».

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

«До этого абсолютный максимум температуры был 39,1 градус, отмечен 16 июля 2020 года», — говорится в сообщении.

При этом 10 июля воздух в Екатеринбурге прогрелся до 38,3°.

Аномальная жара накрыла сразу несколько регионов России от Пензы до Новосибирска и от Перми до границы с Казахстаном. Там термометр показывал +40 градусов в тени.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля в центральной части Магаданской области выпал снег. Из-за неблагоприятных погодных условий на территории почти всей Колымы спасатели объявили экстренное предупреждение. В этом году в регионе стояла аномальная жара — плюс 37 градусов, после чего температура воздуха почти сразу снизилась до околонулевых значений.