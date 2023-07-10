Магадан, 10 июля, 2023, 05:28 — ИА Регнум. В центральной части Магаданской области 10 июля выпал снег. Жители активно обмениваются снимками в социальных сетях. Из-за неблагоприятных погодных условий на территории практически всей Колымы спасатели объявили экстренное предупреждение, сообщили в пожарно-спасательном центре области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цветы под снегом

По словам представителя Гидрометцентра России по региону, выпавший в июле снег в Магаданской области фиксируется почти ежегодно. В этом году осадки в виде снега пошли после длительной сорокоградусной жары.

«В этом году в регионе стояла аномальная жара — плюс 37 градусов. Сейчас же температура воздуха снизилась почти до нулевых значений», — цитирует синоптика РИА Новости.

По данным ГУ МЧС России по Магаданской области, в регионе введён режим чрезвычайной ситуации в лесах. В семи муниципальных округах установлен особый противопожарный режим, запрещено разведение огня. За нарушение требований предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 800 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, по прогнозам метеослужб, на половине территории России в июле ожидается температура воздуха выше нормальных значений. Наиболее теплая погода, класс выше нормы ожидается на востоке Заволжья, Западном Урале, востоке Красноярского края, всей Якутии, в Забайкальском крае, Амурской области, Приморском крае и Магаданской области.