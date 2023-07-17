Купянск, Украина, 17 июля, 2023, 07:02 — ИА Регнум. Экипажи ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28 группировки войск «Запад» Вооружённых сил России нанесли 12 ударов по позициям 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ на купянском направлении. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Ка-52 «Аллигатор»

«В ходе боевых действий на купянском направлении экипажи ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28 нанесли 12 ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы, вооружению и военной технике из состава 14-й ОМБр [ВСУ]», — приводит его слова агентство ТАСС.

Кроме того, Вооружённые силы Украины в результате контрбатарейной борьбы потеряли гаубицу 2С3 «Акация» под Малой Шапковкой и артиллерийское оружие Д-20 в районе урочища Волчий.

Как передавало ИА Регнум, 15 июля Министерство обороны России показало кадры уничтожения бронеавтомобиля Вооружённых сил Украины на южнодонецком направлении ударным вертолётом Ка-52. Цель была поражена управляемой ракетой, добавили в ведомстве.