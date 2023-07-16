Киев, 16 июля, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Российская армия ведёт активное наступление на купянском направлении, а также продолжает наступательные действия на авдеевском и марьинском направлениях. Об этом 16 июля сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На востоке ситуация несколько обострилась. Враг два дня подряд активно наступает на купянском направлении в Харьковской области. Мы в обороне. Идут ожесточённые бои», — написала она.

Маляр указала, что на авдеевском и марьинском направлениях продолжаются бои и российские военные продолжают наступать, и добавила, что также ВСУ пытаются удержать позиции на флангах к северу от Артёмовска.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что президент Владимир Путин положительно оценил ход спецоперации ВС России на Украине. Глава государства подчеркнул, что российская армия ведёт себя героически, неожиданно для противника занимая более выгодные позиции. Он указал, что ВСУ нигде не смогли прорвать оборону российских войск.

До этого экс-советник главы американского минобороны полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией и потому украинский президент Владимир Зеленский может от отчаяния нанести ракетный удар по российской территории. Эксперт подчеркнул, что, по его мнению, Киев понимает, что проиграл в конфликте.