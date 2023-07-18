Луганск, 18 июля, 2023, 08:41 — ИА Регнум. Безнадёжную попытку атаки предприняли украинские войска на краснолиманском направлении, сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко 18 июля в своём Telegram-канале.

Yevhen Lubimov/Global Look Press

По информации источников эксперта, противник силами до роты попытался атаковать оборонительные рубежи ВС России в районе населённого пункта Червонопоповка в ЛНР. Попытка заранее была обречена на провал, так как огневой поддержки со стороны артиллерии и бронетехники у украинских солдат не было.

Противник мог прикрыться только рельефом местности, но российские НП на высотах и аэроразведка нивелировали этот фактор.

«Данную наступательную операцию вполне можно отнести к так называемому «мясному» штурму, поскольку очевиден факт отдачи украинским командованием заведомо не осуществимых боевых распоряжений», — написал Марочко.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Марочко заявил об отступлении украинских военных с позиций в районе Купянска без получения таких приказов. По его информации, это происходит из-за критических потерь в рядах ВСУ и успешных действий российских войск на купянском направлении.