Луганск, 18 июля, 2023, 08:24 — ИА Регнум. Критические потери вынуждают украинских военных оставлять позиции в районе города Купянска без приказа «сверху», сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко 18 июля в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации источников эксперта, северо-восточнее Купянска командиры ВСУ на местах вынуждены оттягивать свои силы и средства на вторую и третью линию обороны. К этому их вынуждают успешные действия российских войск на купянском направлении и большие потери.

«Многие позиции оставляются украинскими боевиками без согласования вышестоящего руководства», — написал Марочко.

В связи с этим начаты служебные разбирательства. Обескровленные подразделения ВСУ командование вновь пытается отправить на позиции, контроль над которыми уже перешёл к ВС России.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июля минобороны Украины признало, что российские войска активно наступают на купянском направлении, а также ведут наступательные действия на авдеевском и марьинском направлениях. Подразделения ВСУ находятся в обороне, идут ожесточённые бои, заявила замминистра обороны Анна Маляр. Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» ВС РФ Сергей Зыбинский 17 июля проинформировал о нанесении 12 ударов по позициям 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ на купянском направлении экипажами ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28.