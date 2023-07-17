Москва, 17 июля, 2023, 20:06 — ИА Регнум. Ответ со стороны России на теракт на Крымском мосту будет. Об этом 17 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в районе Крымского моста.

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«Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения», — сказал Путин.

Как передавало ИА Регнум, Путин заявил, что все обстоятельства случившегося будут установлены. ФСБ, Следственному комитету и другим ведомствам уже даны поручения детально разобраться в ситуации.

В результате теракта погибли мужчина и женщина, их 14-летняя дочь госпитализирована. Семья ехала на отдых в Крым из Белгородской области. В Следственном комитете РФ заявили, что по факту теракта возбуждено уголовное дело.