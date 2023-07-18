Мелитополь, 18 июля, 2023, 06:05 — ИА Регнум. Киевские боевики используют тактику роя для беспилотников, атакующих российские позиции на запорожском направлении. Об этом рассказал журналистам командир подразделения ВС РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

По словам офицера, противник работает комплексно, использует новую методику, запуская БПЛА роем.

«Взлетает один, наблюдает за передвижениями личного состава и техники, и операторы дронов-камикадзе начинают корректироваться по нему», — пояснил командир подразделения.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны РФ рассказали об успешной операции группировки войск «Центр», которая отразила несколько попыток украинской армии вернуть утраченные позиции в районе Серебрянского лесничества. ВСУ понесли потери и отступили.

Экипажи Су-25СМ уничтожили позиции противника, нанеся ракетные удары по огневым средствам украинских сил на краснолиманском направлении в зоне спецоперации, и успешно вернулись на аэродром базирования.