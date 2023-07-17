Одесса, Украина, 18 июля, 2023, 02:31 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 18 июля взрывы были слышны в Одессе и Николаеве. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Украинское СМИ написало о работе системы ПВО.

В Николаевской и Одесской областях работают сирены воздушной тревоги. Об опасности с воздуха население также предупредили в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской областях.

Подробной информации о взрывах не приводится.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 17 июля спецслужбы Украины совершили террористическую атаку на Крымский мост с использованием двух надводных беспилотников. Два человека погибли, 14-летняя девочка получила ранения.

Организованная Киевом террористическая атака на Крымский мост была жестокой, а с военной точки зрения — бессмысленной, заявил 17 июля президент России Владимир Путин. В ходе совещания глава государства также заявил, что все обстоятельства теракта будут установлены, и что Россия ответит на этот теракт. В Минобороны уже готовят предложения.