Брюссель, 18 июля, 2023, 00:57 — ИА Регнум. Российские власти запросили на 26 июля заседание Совета Безопасности ООН по теме преследования киевскими властями канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил на заседании совбеза первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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В своём выступлении представитель России отметил, что сколько бы ни пытались страны Запада выставить себя защитниками «бедной несчастной» Украины, действия выдают их.

«При этом действия киевского режима, в том числе в отношении собственного населения, включая преследование последователей церкви, не оставляют сомнений в том, что даже когда режим начнёт хватать на улице и расстреливать всех несогласных с губительной и антинародной политикой нынешней власти, вы на это с лёгкостью закроете глаза», — высказал свою позицию Полянский, добавив, что вернётся к теме УПЦ на запрошенном на 26 июля заседании.

Как сообщало ИА Регнум, Россия намерена поднять на предстоящем заседании Совета Безопасности ООН вопрос преследования Киевом митрополита Павла, сообщил 17 июля спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович.

На основании решения Соломенского районного суда города Киева архиерея УПЦ, 14 июля наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, ранее находившегося под круглосуточным домашним арестом, взяли под стражу и поместили в тюрьму. Митрополит Павел останется под стражей до 14 августа с возможностью залога в 33 млн гривен (893,5 тысячи долларов).