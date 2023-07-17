Москва, 17 июля, 2023, 19:52 — ИА Регнум. Россия намерена поднять на предстоящем заседании Совета Безопасности ООН по теме Украинской православной церкви (УПЦ) вопрос преследования Киевом митрополита Павла, сообщил 17 июля спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович.

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«На предстоящем заседании Совета Безопасности ООН по тематике преследований в отношении УПЦ особо заострим вопрос на беззаконии, творящемся с преследованием митрополита Павла, которому киевский режим отказывает в гуманном обращении и необходимой медицинской помощи», — заявил Аскальдович, слова которого приводятся на сайте Министерства иностранных дел России.

Как передавало ИА Регнум, на основании решения Соломенского районного суда города Киева архиерея УПЦ, 14 июля 2023 года наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, ранее находившегося под круглосуточным домашним арестом, взяли под стражу и поместили в тюрьму. Митрополит Павел останется под стражей до 14 августа с возможностью залога в 33 млн гривен (893,5 тысячи долларов).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что Киев заключил под стражу наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) с целью уничтожения канонической Украинской православной церкви.

МИД России призвал профильные международные структуры отреагировать на происходящее вокруг монахов и святынь Киево-Печерской лавры.