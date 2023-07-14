Киев, 14 июля, 2023, 22:38 — ИА Регнум. Наместник Киево-Печёрской лавры митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павел (Лебедь) арестован по решению суда на Украине. Об этом 14 июля сообщает украинское издание «Страна. ua».

РИА Новости Наместник Киево-Печёрской лавры митрополит канонической Украинской православной церкви Павел

Уточняется, что по решению суда наместнику Киево-Печёрской лавры изменена мера пресечения с крглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей. Митрополит Павел останется под стражей до 14 августа с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов).

«Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров об изменении меры пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 33 миллиона гривен», — указано в решении суда, которое приводит украинское издание.

Отмечается, что в начале судебного заседания прокуратура попросила суд отправить митрополита УПЦ Павла под стражу до 1 сентября с возможностью внесения залога в размере 60 млн гривен ($1,64 млн). Сам митрополит в начале судебного заседания заявил, что его отправят под арест с вероятностью 99%.

Ранее ИА Регнум сообщало, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к главам поместных православных церквей после новых попыток захвата Киево-Печерской лавры украинскими властями. Он попросил предстоятелей поместных церквей о молитвах и всемерной поддержке в тяжёлое для православного народа Украины время.

Наместника лавры митрополита УПЦ Павла с 1 апреля поместили под домашний арест, 1 июля меру пресечения продлили ещё на два месяца. По официальной версии киевских властей, Павла подозревают в разжигании межрелигиозной вражды.

На аресте Павла настаивала Служба безопасности Украины (СБУ). Сам митрополит назвал уголовное дело против него попыткой отстранить его от руководства Киево-Печёрской лавры, а домашний арест — политическим заказом.