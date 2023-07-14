Суд на Украине отправил под арест наместника Киево-Печёрской лавры
На Украине по решению суда арестован наместник Киево-Печёрской лавры
Киев, 14 июля, 2023, 22:38 — ИА Регнум. Наместник Киево-Печёрской лавры митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павел (Лебедь) арестован по решению суда на Украине. Об этом 14 июля сообщает украинское издание «Страна. ua».
Уточняется, что по решению суда наместнику Киево-Печёрской лавры изменена мера пресечения с крглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей. Митрополит Павел останется под стражей до 14 августа с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов).
«Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров об изменении меры пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 33 миллиона гривен», — указано в решении суда, которое приводит украинское издание.
Отмечается, что в начале судебного заседания прокуратура попросила суд отправить митрополита УПЦ Павла под стражу до 1 сентября с возможностью внесения залога в размере 60 млн гривен ($1,64 млн). Сам митрополит в начале судебного заседания заявил, что его отправят под арест с вероятностью 99%.
Ранее ИА Регнум сообщало, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к главам поместных православных церквей после новых попыток захвата Киево-Печерской лавры украинскими властями. Он попросил предстоятелей поместных церквей о молитвах и всемерной поддержке в тяжёлое для православного народа Украины время.
Наместника лавры митрополита УПЦ Павла с 1 апреля поместили под домашний арест, 1 июля меру пресечения продлили ещё на два месяца. По официальной версии киевских властей, Павла подозревают в разжигании межрелигиозной вражды.
На аресте Павла настаивала Служба безопасности Украины (СБУ). Сам митрополит назвал уголовное дело против него попыткой отстранить его от руководства Киево-Печёрской лавры, а домашний арест — политическим заказом.