Москва, 6 июня, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Ялтинский футбольный клуб «Рубин» получил право выступить в первенстве Второй лиги. Об этом 6 июня сообщается в Telegram-канале третьего по силе дивизиона чемпионата России.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Отмечается, что комиссия Футбольной национальной лиги (ФНЛ) по аттестации футбольных клубов провела очередное заседание.

«По его итогам было принято решение выдать аттестат ФНЛ клубу «Рубин» из Ялты», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле ФНЛ объявила, что готова принять четыре крымских клуба в состав участников Второй лиги в случае прохождения ими аттестации. 1 июня аттестат ФНЛ получил клуб «Севастополь».