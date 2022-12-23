Москва, 23 декабря, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Решение вопроса о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола временно отложено исполнительным комитетом Российского футбольного союза (РФС), сообщил 23 декабря член исполкома и советник главы РФС Игорь Каменской.

Дарья Драй ИА REGNUM Футболист сборной России Алексей Сутормин

«По Азии взяли тайм-аут, думаю, до середины следующей недели. Будет ещё одно обсуждение. Будет ли там принято окончательное решение? Думаю, исполком поручит руководству проработать этот вариант», — отметил он.

Президент РФС Александр Дюков сказал, что окончательное решение о возможном переходе РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола будет принято 27 декабря.

«На данный момент возвращение в европейские соревнования мы не видим. Если говорить о возможности участвовать в международных соревнованиях, у нас есть возможность перехода. Азиатская конфедерация готова нас принять», — добавил Дюков.

Вероятность принятия в Азиатскую конфедерацию футбола более чем высокая. «У нас есть информация, что Международная федерация футбола (ФИФА) не будет возражать», — резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от участия в соревнованиях. 2 мая УЕФА сообщил, что сборная России не сможет участвовать в Лиге наций сезона-2022/23, а российские клубы — в еврокубках.

В октябре 2022 года правительство России и РФС договорились об интеграции команд Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в российские регулярные чемпионаты.