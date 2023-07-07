Москва, 7 июля, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Единственный шанс для сборной России попасть на чемпионат мира — оставаться в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом 7 июля заявил журналистам генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

rfs.ru Максим Митрофанов

«В настоящий момент единственный шанс попасть на чемпионат мира — оставаться в УЕФА», — сказал Митрофанов.

По его словам, Россия может перейти в азиатскую конфедерацию и играть в Кубке Азии, но участие в отборе на чемпионат мира через Азию маловероятно.

Митрофанов отметил, что это связано с тем, что для участия в квалификации необходимо было выйти из УЕФА до 31 декабря 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) в марте 2022 года решили отстранить сборные России от соревнований. Из-за этого российские клубы не были допущены до еврокубков.

В мае 2023 года Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал постановление, в котором говорится, что решение об отстранении российских клубов от участия в турнирах УЕФА не является дискриминационным.

22 июня представитель УЕФА Йозеф Климент на конференции РФС в Москве выразил надежду на то, что российские клубы вскоре вернутся в еврокубки.